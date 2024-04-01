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Леброн Джеймс установил рекорд в НБА, превзойдя Майкла Джордана

Баскетбол

+1 достижение в копилку форварда

Леброн Джеймс установил рекорд в НБА, превзойдя Майкла Джордана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс установил новый рекорд Национальной баскетбольной ассоциации. Лидер "озёрников" провёл в общей сложности 672 игры в рамках регулярных чемпионатов и плей-офф, в которых набирал 30+ очков.

Ранее первым по этому показателю был легендарный Майкл Джордан (671). Топ-3 замыкает прославленный игрок Уилт Чемберлен (557).

Джеймс вышел на первое место после матча регулярного чемпионата с "Бруклин Нетс". "Лейкерс" победили со счётом 116:104. Леброн в этой встрече набрал 40 очков. Кроме того, на его счету семь подборов и пять результативных передач.

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