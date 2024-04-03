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Леброн Джеймс рассказал о будущем своего сына Бронни

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Он может выставить свою кандидатуру на трансферный портал NCAA

Леброн Джеймс рассказал о будущем своего сына Бронни

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал недавние новости по поводу его старшего сына Бронни. Ранее сообщалось, что тот может выставить свою кандидатуру на трансферный портал NCAA. Сейчас Бронни выступает за Университет Южной Калифорнии.

"Бронни будет должен принять непростое решение. Мы как семья поддержим его в любом случае", — сказал Леброн во время общения со СМИ.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.

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ЛеБрон Джеймс
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