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Леброн Джеймс рассказал о будущем своего сына Бронни
Он может выставить свою кандидатуру на трансферный портал NCAA
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал недавние новости по поводу его старшего сына Бронни. Ранее сообщалось, что тот может выставить свою кандидатуру на трансферный портал NCAA. Сейчас Бронни выступает за Университет Южной Калифорнии.
"Бронни будет должен принять непростое решение. Мы как семья поддержим его в любом случае", — сказал Леброн во время общения со СМИ.
Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки.
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