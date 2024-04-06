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НБА. Портленд побеждает Вашингтон, поражения Миннесоты и Милуоки

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Портленд побеждает Вашингтон, поражения Миннесоты и Милуоки

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Портленд" – 102:108 (27:32, 24:27, 30:27, 21:22)

"Индиана" – "Оклахома" – 126:112 (31:32, 38:27, 31:30, 26:23)

"Шарлотт" – "Орландо" – 124:115 (38:23, 29:29, 27:27, 30:36)

"Бостон" – "Сакраменто" – 101:100 (27:15, 27:35, 30:22, 17:28)

"Мемфис" – "Детройт" – 108:90 (32:22, 25:16, 32:32, 19:20)

"Милуоки" – "Торонто" – 111:117 (27:21, 27:37, 31:32, 26:27)

"Новый Орлеан" – "Сан-Антонио" – 109:111 (27:18, 34:33, 25:35, 23:25)

"Хьюстон" – "Майами" – 104:119 (27:27, 32:37, 24:29, 21:26)

"Чикаго" – "Нью-Йорк" – 108:100 (29:17, 32:28, 20:31, 27:24)

"Даллас" – "Голден Стейт" – 108:106 (31:32, 21:22, 27:22, 29:30)

"Финикс" – "Миннесота" – 97:87 (32:20, 25:21, 20:20, 20:26)

"Клипперс" – "Юта" – 131:102 (41:16, 34:26, 29:37, 27:23)

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