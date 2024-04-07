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НБА. Лейкерс побеждают Кливленд, Детройт уступает Бруклин
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 6 на 7 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Лейкерс" - "Кливленд"
116:97 (36:33, 29:23, 25:22, 26:19)
"Бруклин" - "Детройт"
113:103 (23:35, 23:22, 29:26, 38:20)
"Мемфис" - "Филадельфия"
96:116 (23:28, 19:34, 28:24, 26:30)
"Денвер" - "Атланта"
142:110 (33:26, 36:30, 42:30, 31:24)
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