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НБА. Лейкерс побеждают Кливленд, Детройт уступает Бруклин

Баскетбол
Обновлено

Результаты тура НБА

НБА. Лейкерс побеждают Кливленд, Детройт уступает Бруклин

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:

"Лейкерс" - "Кливленд"

116:97 (36:33, 29:23, 25:22, 26:19)

"Бруклин" - "Детройт"

113:103 (23:35, 23:22, 29:26, 38:20)

"Мемфис" - "Филадельфия"

96:116 (23:28, 19:34, 28:24, 26:30)

"Денвер" - "Атланта"

142:110 (33:26, 36:30, 42:30, 31:24)

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