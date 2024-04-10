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Домантас Сабонис прервал свою продолжительную серию по матчам с дабл-даблами
Всего у баскетболиста 61 матч с дабл-даблами
Фото: NBC Sports
Центровой и один из лидеров "Сакраменто Кингз" Домантас Сабонис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Оклахома-Сити Тандер", в котором его команда потерпела поражение со счётом 121:105.
Сабонис, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно восемь очков, 13 подборов, пять результативных передач и один перехват.
Таким образом, 27-летний баскетболист прервал свою продолжительную серию по количеству матчей подряд с дабл-даблами — 61. Отметим, что в нынешнем сезоне у Сабониса в среднем 19,4 очка, 13,8 подбора и 8,2 результативной передачи.
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