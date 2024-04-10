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Домантас Сабонис прервал свою продолжительную серию по матчам с дабл-даблами

Баскетбол
Обновлено

Всего у баскетболиста 61 матч с дабл-даблами

Домантас Сабонис прервал свою продолжительную серию по матчам с дабл-даблами

Фото: NBC Sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Центровой и один из лидеров "Сакраменто Кингз" Домантас Сабонис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Оклахома-Сити Тандер", в котором его команда потерпела поражение со счётом 121:105.

Сабонис, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно восемь очков, 13 подборов, пять результативных передач и один перехват.

Таким образом, 27-летний баскетболист прервал свою продолжительную серию по количеству матчей подряд с дабл-даблами — 61. Отметим, что в нынешнем сезоне у Сабониса в среднем 19,4 очка, 13,8 подбора и 8,2 результативной передачи.

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