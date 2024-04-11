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Лейкерс и Голден Стэйт потеряли шансы на повышение в зону плей-офф

Баскетбол

Команды не смогут подняться на шестую строчку

Лейкерс и Голден Стэйт потеряли шансы на повышение в зону плей-офф

фото - Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Лос-Анджелес Лейкерс" и "Голден Стэйт Уорриорз" не смогут завершить регулярный чемпионат НБА в зоне основного плей-офф Западной конференции и гарантированно финишируют в зоне плей-ин.

После победы "Финикс Санз" над "Лос-Анджелес Клипперс" (124:108) "Лейкерс" и "Уорриорз" утратили шансы подняться по дополнительным показателям на шестую строчку турнирной таблицы конференции, дающую право сыграть в плей-офф.

Прямо сейчас "Лейкерс" занимают на Западе девятое, а "Голден Стэйт" — десятое место.

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Голден Стейт Уорриорз Лос-Анджелес Лейкерс
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