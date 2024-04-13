Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Чикаго вырывает победу над Вашингтоном, Мемфис проигрывают Лейкерс
Результаты тура НБА
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 12 на 13 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2023/2024. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Чикаго" - 127:129 (40:33, 22:32, 33:33, 32:31)
"Филадельфия" - "Орландо" - 125:113 (40:27, 28:34, 28:22, 29:30)
"Бостон" - "Шарлотт" - 131:98 (30:24, 39:19, 25:33, 37:22)
"Кливленд" - "Индиана" - 129:120 (35:26, 35:33, 27:35, 32:26)
"Нью-Йорк" – "Бруклин" – 111:107 (14:30, 40:33, 30:13, 27:31)
"Майами" – "Торонто" – 125:103 (33:22, 33:28, 26:25, 33:28)
"Мемфис" - "Лейкерс" - 120:123 (26:34, 38:34, 33:30, 23:25)
"Миннесота" – "Атланта" – 109:106 (25:27, 31:20, 24:33, 29:26)
"Оклахома" – "Милуоки" – 125:107 (41:34, 28:18, 26:31, 30:24)
"Сан-Антонио" – "Денвер" – 121:120 (32:31, 18:37, 37:32, 34:20)
"Даллас" – "Детройт" – 89:107 (21:27, 25:26, 22:27, 21:27)
"Голден Стейт" – "Новый Орлеан" – 109:114 (26:17, 22:45, 27:26, 34:26)
"Портленд" - "Хьюстон" - 107:116 (24:23, 16:31, 35:30, 32:32)
"Клипперс" - "Юта" - 109:110 (38:27, 22:34, 25:25, 24:24)
"Сакраменто" – "Финикс" – 107:108 (27:22, 27:23, 31:33, 22:30)
Популярное сейчас
- Свитолина одержала вторую победу для Украины в отборе Кубка Билли Джин Кинг
- Экс-директор Металлиста – фигурант дела о присвоении 160 млн грн на восстановление Харькова
- Шовковский взял на матч с Александрией Ярмоленко, но отцепил проштрафившегося Нещерета
- Йокич вышел на второе место в истории НБА по передачам среди центровых
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?
- "Просто я не очень понимаю украинский язык". Минуты славы и падения Артема Милевского