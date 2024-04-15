Баскетболист Портленда во время игры с Сакраменто установил антирекорд

Вчера завершился регулярный чемпионат в НБА. В поединке между "Портлендом" и "Сакраменто", который завершился победой "Кингз" (121:82), были установлены интересные достижения.

Игрок "Блейзерс" Делано Бентон добыл для своей команды 17 очков. Впрочем, баскетболист установил рекорд промахов с трёхочковой дистанции в НБА, не реализовав все свои 15 попыток. Кроме того, "Портленд" закончил сезон с третьим худшим показателем в истории ассоциации, получив 61 поражение. Это также является вторым показателем в истории франшизы, уступая лишь результату 1971-72 гг. (64 поражения).

В защиту "Блейзерс" можно отметить, что из-за травм команда потеряла 10 игроков, на которых приходилось более трех четвертей очков команды в этом сезоне.

"Это был вызов. Это довольно сложно, но это то, что есть. Это был долгий год, но он также пролетел быстро. Это безумие", - заявил тренер команды "Портленд" Чонси Биллапс.