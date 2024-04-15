Энтони Дэвис установил личный рекорд в матче с Нью-Орлеаном

Тяжёлый форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 76 матчах в рамках регулярки, что стало его личным рекордом.

Ранее лучшим показателем Дэвиса было участие в 75 играх – это случалось в сезоне-2016/2017 и в сезоне-2017/2018, когда баскетболист представлял "Нью-Орлеан Пеликанс".

В нынешнем сезоне НБА Дэвис в среднем за матч набирает 24,7 очка, совершает 12,6 подбора и отдаёт 3,5 передачи. "Лейкерс" завершили регулярный чемпионат на восьмом месте и за право выйти в плей-офф сыграют в плей-ин.