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Энтони Дэвис установил личный рекорд в матче с Нью-Орлеаном
Баскетболист принял участие в более чем 70 матчах в сезоне
Фото: Los Angeles Times
Тяжёлый форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 76 матчах в рамках регулярки, что стало его личным рекордом.
Ранее лучшим показателем Дэвиса было участие в 75 играх – это случалось в сезоне-2016/2017 и в сезоне-2017/2018, когда баскетболист представлял "Нью-Орлеан Пеликанс".
В нынешнем сезоне НБА Дэвис в среднем за матч набирает 24,7 очка, совершает 12,6 подбора и отдаёт 3,5 передачи. "Лейкерс" завершили регулярный чемпионат на восьмом месте и за право выйти в плей-офф сыграют в плей-ин.
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