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Энтони Дэвис установил личный рекорд в матче с Нью-Орлеаном

Баскетбол

Баскетболист принял участие в более чем 70 матчах в сезоне

Энтони Дэвис установил личный рекорд в матче с Нью-Орлеаном

Фото: Los Angeles Times

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тяжёлый форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 76 матчах в рамках регулярки, что стало его личным рекордом.

Ранее лучшим показателем Дэвиса было участие в 75 играх – это случалось в сезоне-2016/2017 и в сезоне-2017/2018, когда баскетболист представлял "Нью-Орлеан Пеликанс".

В нынешнем сезоне НБА Дэвис в среднем за матч набирает 24,7 очка, совершает 12,6 подбора и отдаёт 3,5 передачи. "Лейкерс" завершили регулярный чемпионат на восьмом месте и за право выйти в плей-офф сыграют в плей-ин.

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Энтони Дэвис
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