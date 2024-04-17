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НБА пожизненно дисквалифицировала центрового Торонто Рэпторс

Баскетбол
Обновлено

Он нарушил регламент лиги

НБА пожизненно дисквалифицировала центрового Торонто Рэпторс

Фото: sportkef

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) навсегда дисквалифицировала центрового "Торонто Рэпторс" Джонтея Портера из-за ставок. Об этом пишет пресс-служба лиги.

В ходе расследования ассоциация установила, что Портер нарушил регламент лиги, раскрыв конфиденциальную информацию игрокам, делающим ставки, ограничив своё участие в одной или нескольких играх в целях заключения пари, а также самостоятельно делая ставки на матчи НБА.

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16 апреля Action Network сообщила, что Портер владел аккаунтом в беттинг-компании, где совершил порядка 1000 ставок на общую сумму в несколько миллионов долларов.

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