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НБА пожизненно дисквалифицировала центрового Торонто Рэпторс
Он нарушил регламент лиги
Фото: sportkef
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) навсегда дисквалифицировала центрового "Торонто Рэпторс" Джонтея Портера из-за ставок. Об этом пишет пресс-служба лиги.
В ходе расследования ассоциация установила, что Портер нарушил регламент лиги, раскрыв конфиденциальную информацию игрокам, делающим ставки, ограничив своё участие в одной или нескольких играх в целях заключения пари, а также самостоятельно делая ставки на матчи НБА.
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16 апреля Action Network сообщила, что Портер владел аккаунтом в беттинг-компании, где совершил порядка 1000 ставок на общую сумму в несколько миллионов долларов.
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