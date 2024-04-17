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Леброн Джеймс поделился ожиданиями от матча с Денвером

Баскетбол

Баскетболист поделился ожиданиями от предстоящей встречи

Леброн Джеймс поделился ожиданиями от матча с Денвером

Фото: Sportscasting

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился мнением о предстоящей серии первого раунда плей-офф НБА с клубом "Денвер Наггетс".

"Нам предстоит сыграть с действующим чемпионом. Эта команда знает, что нужно делать. Они знают, как побеждать. Последние несколько лет они доминировали на своём паркете. В их команде есть MVP. У них собраны баскетболисты высокого уровня, с высоким IQ. К тому же у них отличный тренер", — приводит слова Джеймса Yahoo Sports.

Напомним, в прошлом сезоне "Лейкерс" и "Наггетс" встретились в плей-офф на стадии финала конференции.

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