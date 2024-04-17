Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс поделился ожиданиями от матча с Денвером
Баскетболист поделился ожиданиями от предстоящей встречи
Фото: Sportscasting
Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс поделился мнением о предстоящей серии первого раунда плей-офф НБА с клубом "Денвер Наггетс".
"Нам предстоит сыграть с действующим чемпионом. Эта команда знает, что нужно делать. Они знают, как побеждать. Последние несколько лет они доминировали на своём паркете. В их команде есть MVP. У них собраны баскетболисты высокого уровня, с высоким IQ. К тому же у них отличный тренер", — приводит слова Джеймса Yahoo Sports.
Напомним, в прошлом сезоне "Лейкерс" и "Наггетс" встретились в плей-офф на стадии финала конференции.
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия - Оболонь 2:2. Ротаню нужно пойти в церковь
- Шовковский пояснил, почему Бражко не было в заявке на матч с Минаем
- Минай – Динамо. АУДИО онлайн трансляция перенесенного матча 16-го тура УПЛ
- Женская сборная Украины 3х3 будет участвовать в квалификационном турнире на Олимпиаду-2024
- "Раньше был бокальчик, теперь – книга". Милевский показал, как сейчас проводит свободное время. ФОТО
- Лидер Атлетико поддерживает феноменальную форму благодаря "диете пещерного человека". Как это?