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Защитник Чикаго Коби Уайт повторил достижение Майкла Джордана

Баскетбол

Баскетболист провел исключительный матч

Защитник Чикаго Коби Уайт повторил достижение Майкла Джордана

Фото: allbasketball.org

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Чикаго Буллз" Коби Уайт набрал 42 очка, девять подборов и шесть передач и не совершил ни одной потери в матче плей-ин с "Атлантой Хоукс".

Таким образом, Уайт стал вторым игроком в истории "Чикаго", кому удавалось набрать более 40 очков, пяти подборов и пяти ассистов без потерь.

До этого такая статистика покорялась только шестикратному чемпиону НБА Майклу Джордану.

"Буллз" разыграют последнюю путёвку в "постсезон" с "Майами Хит", которые, в свою очередь, проиграли "Филадельфии Сиксерс". Победитель матча "Буллз" — "Хит" сыграет в первом раунде плей-офф с "Бостон Селтикс".

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