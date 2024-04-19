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Лука Дончич установил исторический рекорд НБА

Баскетбол

Баскетболист провел невероятный сезон

Лука Дончич установил исторический рекорд НБА

Фото: Sportskeeda

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич закончил нынешний регулярный сезон, набирая в среднем 33,9 очка, 9,2 подбора и 9,8 ассиста. Таким образом, словенец стал первым игроком в истории, кто смог за отдельный сезон набирать свыше 32 очков, девять подборов и девяти передач в среднем.

Дончич проводит свой шестой сезон в лиге и уже пять раз становился участником Матча всех звёзд. "Даллас Маверикс" закончили выступление в регулярке на пятом месте в Западной конференции.

В первом раунде плей-офф техасскому коллективу предстоит столкнуться с "Лос-Анджелес Клипперс".

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