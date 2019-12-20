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Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Анси. Женская спринтерская гонка. Как это было

Биатлон
(2 голосов)

Биатлон онлайн смотреть Кубок мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Анси. Женская спринтерская гонка. Как это было
Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Приветствуем Вас, уважаемые друзья. Вашему вниманию текстовая трансляция женской спринтерской гонки в рамках проведения третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020 во французском городке Анси. Биатлонистки стартуют в 15.15 по киевскому времени

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В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко Елена Пидгрушна Юлия Джима Дарья Блашко Кубок мира по биатлону биатлон онлайн Кубок мира по биатлону 2019-2020
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