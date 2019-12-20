Биатлон онлайн текстовая трансляция Кубка мира. Анси. Женская спринтерская гонка. Как это было

Приветствуем Вас, уважаемые друзья. Вашему вниманию текстовая трансляция женской спринтерской гонки в рамках проведения третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2019/2020 во французском городке Анси. Биатлонистки стартуют в 15.15 по киевскому времени

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