Сестры Семеренко пропустят этап Кубка мира в Поклюку

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подтвердил, что основа женской команды не будет выступать на всех ближайших этапах Кубка мира.

"Я знаю, что какой-то этап будет пропускать Юля Джима, но пока не знаю – какой. Вита и Валя пропустят Поклюку. Возможно, что-то пропустит и Лена Пидгрушная. Сейчас пока все девчонки остались в горах, готовятся к январской части сезона", - отметил глава ФБУ.

На январь в календаре Кубка мира запланированы три этапа – в Оберхофе (9-12 января), Рупольдинге (15-19 января) и Поклюке (23-26 января).

Ранее Владимир Брынзак прокомментировал впечатляющее возвращение в Кубке мира Елены Пидгрушной.