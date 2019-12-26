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Сестры Семеренко пропустят этап Кубка мира в Поклюку

Биатлон
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Это связано с чемпионатом мира в Антхольце.

Сестры Семеренко пропустят этап Кубка мира в Поклюку
Новина українською

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак подтвердил, что основа женской команды не будет выступать на всех ближайших этапах Кубка мира.

"Я знаю, что какой-то этап будет пропускать Юля Джима, но пока не знаю – какой. Вита и Валя пропустят Поклюку. Возможно, что-то пропустит и Лена Пидгрушная. Сейчас пока все девчонки остались в горах, готовятся к январской части сезона", - отметил глава ФБУ.

На январь в календаре Кубка мира запланированы три этапа – в Оберхофе (9-12 января), Рупольдинге (15-19 января) и Поклюке (23-26 января).

Ранее Владимир Брынзак прокомментировал впечатляющее возвращение в Кубке мира Елены Пидгрушной.

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В статье: Вита Семеренко Валентина Семеренко Кубок мира по биатлону 2019-2020
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Источник:
Biathlon.com.ua
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