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Биатлон онлайн текстовая трансляция. Мужской спринт. LIVE

Биатлон
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Вторая гонка на пятом этапе Кубка мира

Биатлон онлайн текстовая трансляция. Мужской спринт. LIVE
UA-Футбол
Новина українською

Германия принимает уже второй этап Кубка мира по биатлону в текущем сезоне. После Оберхофа на прошлой неделе сейчас спортсмены перебазировались в Рупольдинг. После женского спринта нас ожидает мужская гонка той же программы. Начало события в четверг, 16 января, в 15:30 по киевскому времени.

Напомним, что спринтерскую гонку у женщин выиграла норвежка Тирил Экхоф, которая благодаря своей победе обошла в общем зачёте итальянку Доротеа Виррер.

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В статье: биатлон онлайн
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