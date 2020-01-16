Биатлон онлайн текстовая трансляция. Мужской спринт. LIVE

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Вторая гонка на пятом этапе Кубка мира
Германия принимает уже второй этап Кубка мира по биатлону в текущем сезоне. После Оберхофа на прошлой неделе сейчас спортсмены перебазировались в Рупольдинг. После женского спринта нас ожидает мужская гонка той же программы. Начало события в четверг, 16 января, в 15:30 по киевскому времени.
Напомним, что спринтерскую гонку у женщин выиграла норвежка Тирил Экхоф, которая благодаря своей победе обошла в общем зачёте итальянку Доротеа Виррер.
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