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Мнение Брынзака: У женской сборной Украины нет команды

Биатлон
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Президент Федерации биатлона Украины разочарован результатами женщин.

Мнение Брынзака: У женской сборной Украины нет команды
Новина українською

Накануне в Рупольдинге Артем Прима и Дмитрий Пидручный попали в топ-10. На контрасте у женщин в аналогичной гонке с 29-м результатом лучшей стала Юлия Джима.

"У меня сегодня была встреча с девушками. И я им говорил: "Посмотрите, у нас есть две команды: мужская и женская. Если в мужскую я даже почти не вникаю, то с девушками..."

У нас много центров управления, нет монолита, нет единой команды, тренер не знает, кто как готовится к чемпионату мира, к той или иной гонке... И выставлять команду в эстафету – это очень сложно. И там нет врача, нет массажиста, порознь все.

Я им сказал: "Была у нас команда единая, под единым управлением - были результаты. Сейчас нет такого - и вы сами страдаете". Они соглашаются. Но девушки есть девушки...", - заявил Брынзак.

Отметим, что Юлия Джима к новому сезону готовилась под руководством Уроша Велепеца, Анастасия Меркушина работала со свои отцом, сестры Семеренко тренировались с Григорием Шамраем, по своей программе предсезонную подготовку также проходили Елена Пидгрушная и Дарья Блашко.

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В статье: Владимир Брынзак Кубок мира по биатлону 2019-2020
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Источник:
Biathlon.com.ua
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