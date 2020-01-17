Мнение Брынзака: У женской сборной Украины нет команды

Накануне в Рупольдинге Артем Прима и Дмитрий Пидручный попали в топ-10. На контрасте у женщин в аналогичной гонке с 29-м результатом лучшей стала Юлия Джима.

"У меня сегодня была встреча с девушками. И я им говорил: "Посмотрите, у нас есть две команды: мужская и женская. Если в мужскую я даже почти не вникаю, то с девушками..."

У нас много центров управления, нет монолита, нет единой команды, тренер не знает, кто как готовится к чемпионату мира, к той или иной гонке... И выставлять команду в эстафету – это очень сложно. И там нет врача, нет массажиста, порознь все.

Я им сказал: "Была у нас команда единая, под единым управлением - были результаты. Сейчас нет такого - и вы сами страдаете". Они соглашаются. Но девушки есть девушки...", - заявил Брынзак.

Отметим, что Юлия Джима к новому сезону готовилась под руководством Уроша Велепеца, Анастасия Меркушина работала со свои отцом, сестры Семеренко тренировались с Григорием Шамраем, по своей программе предсезонную подготовку также проходили Елена Пидгрушная и Дарья Блашко.