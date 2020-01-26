Юрай Санитра о результате масс старта: Хорошо, что это произошло сегодня

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал итоги гонки с массовым стартом на шестом этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Его слова цитирует UA-Перший:

"Как то не могли на круге держаться с соперниками, приезжали на стрельбу уже с отставанием. Сегодняшний старт показал, что есть над чем работать к чемпионату мира. Хорошо, что это произошло сегодня, ведь впереди есть 18-20 дней до следующего старта. Будем готовиться в Обертилахе, сделаем все, чтобы ребята были готовы к ЧС.

На последний сбор перед ЧМ поедет 5 спортсменов. Договорились, что Тищенко сейчас отправится домой и будет готовиться к Кубку IBU в Арбере, где стартует вместе с Ткаленко. Если кто-то нужен будет на ЧМ по результатам стартов на Кубке IBU примем ришення" - сказал Санитра.

Результаты мужского масс старта вы можете посмотреть здесь.