  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Россия должна выплатить IBU более 170 тысяч евро
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Россия должна выплатить IBU более 170 тысяч евро

Биатлон
(1 голосов)

Часть уже была оплачена

Россия должна выплатить IBU более 170 тысяч евро
Новина українською

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков сообщил, что организация должна компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) более € 170 тыс. для выполнения одного из условий восстановления в правах.

"Окончательной суммы компенсации пока нет, цифры гуляют. Изначально IBU насчитал нам 700 тысяч евро, и на момент проведения конгресса оставалось погасить еще 170 тысяч. Но надо понимать следующее: эта цифра была не окончательной, потому что программа антидопингового тестирования завершилась только 31 октября. Плюс добавятся расходы, связанные с услугами сторонних организаций. Нам сообщили, что сумму, которая бы отражала расходы по состоянию на сегодня, нам пришлют в ближайшее время. Мы изучим её и обсудим во время предстоящего чемпионата мира. Пока точная сумма неизвестна", – приводит слова Голикова ТАСС.

В 2017 году СБР был частично поражён в правах. Российские биатлонисты могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, однако страна не может проводить соревнования под эгидой IBU.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: IBU
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...