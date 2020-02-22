Елена Пидгрушная: С годами все больше опыта, но Херман очень сильная соперница

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировала эстафетную гонку Чемпионата мира в итальянском Антхольце.

"Когда я бегу финишный этап, то понимаю, что все сильнейшие будут конкурировать со мной. Из года в год и из гонки в гонку я встречаюсь с ними на финишном круге. Это меня тоже уже закаляет, наверное. С годами много опыта. Но Херрман очень серьезная соперница и в этом году я не способна бороться с ней на финише. Но у нас все еще впереди (завтра масс-старт)" - сказала Лена.

Напомним, что сборная Украины заняла третье место в эстафете Антхольце.