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Елена Пидгрушная: С годами все больше опыта, но Херман очень сильная соперница
Комментарий капитана нашей команды
Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная прокомментировала эстафетную гонку Чемпионата мира в итальянском Антхольце.
"Когда я бегу финишный этап, то понимаю, что все сильнейшие будут конкурировать со мной. Из года в год и из гонки в гонку я встречаюсь с ними на финишном круге. Это меня тоже уже закаляет, наверное. С годами много опыта. Но Херрман очень серьезная соперница и в этом году я не способна бороться с ней на финише. Но у нас все еще впереди (завтра масс-старт)" - сказала Лена.
Напомним, что сборная Украины заняла третье место в эстафете Антхольце.
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