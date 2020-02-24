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Пидручный: На чемпионат мира не удалось выйти на пик формы

Биатлон
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Лидер сборной Украины анализирует свои выступления в Антхольце.

Пидручный: На чемпионат мира не удалось выйти на пик формы
Новина українською

Год назад в Эстерсунде Дмитрий Пидручный на чемпионате мира выиграл золото в преследовании, стал четвертым в спринте и попал в топ-10 в масс-старте. В этот раз украинец на главном старте сезона выступил гораздо скромнее, ограничившись попаданием в топ-10 в спринте.

"На прошлом чемпионате форма была близка к идеальной. А спринт – это была просто идеальная гонка. К сожалению, на этот чемпионат не удалось выйти на такой пик.

Был в хорошей форме, некоторые гонки были достаточно неплохие. И в спринте десятое место с одним махом – я думаю, это был достаточно высокий результат.

После спринта уже с каждой гонкой ощущалась все больше и больше усталость, и с каждой гонкой бежалось все труднее и труднее", - говорит Пидручный.

В общем зачете Кубка мира Дмитрий Пидручный замыкает топ-20. В прошлом сезоне украинец стал 18-м.

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В статье: Дмитрий Пидручный ЧМ-2020 по биатлону
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Источник:
Biathlon.com.ua
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