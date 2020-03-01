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Чемпионат Европы. Меркушина финишировала пятой, Кручинкина победила

Биатлон
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Результаты женского персьюта

Чемпионат Европы. Меркушина финишировала пятой, Кручинкина победила
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Сегодня 1 марта женской гонкой преследования завершился Чемпионат Европы по биатлону 2020, который проходил в белорусских Раубичах.

Победу в соревнованиях одержала местная спортсменка Елена Кручинкина, серебро у россиянки Кристины Резцовой, бронза досталась шведке Элизабет Хохзберг.

Что касается украинок, то выше среди наших финишировала Анастасия Меркушина, которая с двумя промахами и средним ходом по дистанции стала пятой.

Чемпионат Европы. Гонка преследования

Женщины

1. Елена Кручинкина (0 + 0 + 0 + 0)

2. Кристина Резцова (1 + 0 + 0 + 1) (+ 17,6с.)

3. Элизабет Хохзберг (0 + 1 + 0 + 2) (+ 35,1с.)

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5. Анастасия Меркушина (1 + 1 + 0 + 0) (+ 55,8с.)

9. Валя Семеренко (0 + 0 + 1 + 2) (+ 1.34,9с.)

DNS. Вита Семеренко

DNS. Юлия Журавок

DNS. Дарья Блашко

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В статье: чемпионат Европы по биатлону
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