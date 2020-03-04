Пидручный: Не слышал о мерах профилактики от коронавируса для биатлонистов

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место, Чехия, пройдет без зрителей для профилактики заражения коронавирусом. Лидер мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный рассказал, о том, какие меры принимают спортсмены, чтобы уберечь себя от болезни.

"Не слышал о мерах профилактики от коронавируса для биатлонистов. У нас в команде заведено всегда дезинфицировать руки. У каждого спортсмена есть баночки с дезинфекторами для рук, которые мы берем с собой в столовую и используем перед едой. Думаю, все будет хорошо".