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Пидручный: Не слышал о мерах профилактики от коронавируса для биатлонистов
Украинец рассказал, как подготавливаются биатлонисты к возможному вирусу
Седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место, Чехия, пройдет без зрителей для профилактики заражения коронавирусом. Лидер мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный рассказал, о том, какие меры принимают спортсмены, чтобы уберечь себя от болезни.
"Не слышал о мерах профилактики от коронавируса для биатлонистов. У нас в команде заведено всегда дезинфицировать руки. У каждого спортсмена есть баночки с дезинфекторами для рук, которые мы берем с собой в столовую и используем перед едой. Думаю, все будет хорошо".
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