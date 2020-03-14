В последней гонке сезона побеждает Жулия Симон, у Кайсы - дерево, у Вирер - глобус

Сегодня, 14 марта женской гонкой преследования завершился сезон 2019/2020 по биатлону.

Победу несколько сенсационно завоевала француженка Жулия Симон, серебро у швейцарки Селины Гаспарин, бронза у итальянки Лизы Витоцци.

У Кайсы Макаряйнен, которая объявила о завершении карьеры, четвертое место, совсем немного ей не хватило до 3 позиции.

Большой хрустальный глобус по итогам сезона завоевала итальянка Доротея Вирер. Для того, чтобы получить эту награду она должна была не отпустить норвежку Тирил Екхоф дальше чем на одно место. И она ее не отпустила - финишировала 11-ой, а Тирил - 10-ой.

Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти

Гонка преследования

Женщины

1. Жулия Симон (0 + 1 + 1 + 0)

2. Селина Гаспарин (1 + 2 + 1 + 0) (+ 17,3с.)

3. Лиза Витоцци (1 + 1 + 1 + 1) (+ 20,9с.)

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24. Анастасия Меркушина (1 + 0 + 1 + 1) (+ 1.23,5с.)

30. Валя Семеренко (1 + 2 + 3 + 0) (+ 2.16,4с.)

35. Вита Семеренко (0 + 1 + 2 + 1) (+ 2.45,8с.)

DNS. Елена Пидгрушная

DNS. Юлия Джима