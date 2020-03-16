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Вирер: Решение по карьере приму весной

Биатлон
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Итальянка еще не определилась со своим будущем.

Вирер: Решение по карьере приму весной
Новина українською

На прошлой неделе в Контиолахти Доротея Вирер в борьбе с Тириль Экхофф стала двукратной чемпионкой Кубка мира.

"Моя дальнейшая карьера? Сейчас я не знаю ответа, я приму решение весной. Когда все хорошо, когда у вас есть мотивация и здоровье, то вы не хотите останавливаться.

Я довольна своим сезоном. Я испытывала большое давление, так что очень устала. Мне просто хотелось сделать все возможное для себя и для Италии", - сказала Вирер для La Gazzetta Dello Sport.

Вирер стала первой биатлонисткой за 18 лет, которой удалось дважды подряд выиграть Большой хрустальный глобус. На домашнем чемпионате мира в Антхольце итальянка завоевала два золота.

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В статье: Доротея Вирер Кубок мира по биатлону 2019-2020
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