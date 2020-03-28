Владимир Брынзак: На мой взгляд, самоподготовка не совсем оправдывает себя

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал итоги сезона 2019/2020 и рассказал о дальнейших планах команды. Это и многое другое в интервью XSport:

- Владимир Михайлович, традиционный первый вопрос - довольны ли вы итогами сезона и выступлением основной команды?

- Как всегда - и да, и нет. Всегда есть моменты, которые понравились, а есть те, где можно было лучше. Это спортивная жизнь - она не всегда проста. Нужно понимать, что есть определенные обстоятельства, которые мешают показать тот или иной результат, поэтому с надеждой движемся вперед.

- Давайте пройдемся по лидерам. Удивлены формой Елены Пидгрушной в этом сезоне, учитывая не самую лучшую летнюю подготовку? Видите перспективу сохранить спортсменку к Олимпиаде?

- Я не удивлен. Пидгрушная есть Пидгрушная. Она в любое время может мобилизовать свои умения, опыт, усилия и выдать классные гонки. Для того, чтобы была стабильность, нужно иметь хорошую летнюю подготовку. А с той подготовкой, которая у нее была, она могла показывать результат только в определенных гонках, что Елена и сделала. Я очень рад, что в том числе это удалось во время основных стартов.

Перспективу я вижу, если она сама будет ее видеть. Если будет мотивация, она все сможет преодолеть.

- После прошлогоднего чемпионства Дмитрия Пидручного ожидали большего от него в этом году или все же можно считать сезон успешным?

- Нет, хотелось стабильности, и он ее показал. Он выходит на хороший уровень не только на определенных стартах, а уже на постоянной основе. Это, безусловно, радует. А теперь дальше нужен новый шаг - улучшить эти стабильные результаты и все будет хорошо. Думаю, он сможет это сделать.

- Сестры Семеренко. Перед сезоном вы говорили, что больше всего уверены в их подготовке. Оправдались ли эти ожидания уже по итогам сезона?

- Если бы не ошибки во время подготовки к чемпионату мира, было бы все хорошо. А так как был прокол в подводке к Антхольцу, они не смогли быть в своем лучшем состоянии на чемпионате мира. И если после этого Валя показала, что может - классно провела чемпионат Европы и дальнейшие этапы Кубка мира, то Вита так и не сумела прийти в себя. Закончила сезон на не самых лучших своих показателях.

- Юлия Джима и Анастасия Меркушина. Самоподготовка оправдывает себя? Есть ли шанс увидеть этих девушек в основной команде?

- На мой взгляд, не совсем оправдывает себя, но они уже взрослые спортсменки, и должны сами для себя определиться, нужно им что-то менять в подготовке или нет. Потому что административным способом это трудно сделать, чтобы кого-то куда-то заставить переходить, говорить с кем тренироваться. Спортсмену нужно самому к этому прийти. Если они найдут в себе силы, пойти на такой шаг, построить свою подготовку таким образом, чтобы прислушаться и к личному тренеру, и к тренеру сборной, они смогут гораздо лучше выступать.

- Тоже самое касается Сергея Семенова. Есть уже приблизительное понимание, с кем он будет тренироваться в межсезонье?

- Я общался с Санитрой и он сообщил, что имел разговор с Семеновым. Они договорились, что он будет готовиться в команде.

- Кто вас наиболее удивил, а кто наоборот - разочаровал в этом сезоне?

- Могу сказать, что приятно удивили в этом сезоне Ткаленко и Прима. Дудченко также достойно выступал в своем первом сезоне на таком уровне. Нравится, что ребята прогрессируют. Думаю, что эти биатлонисты вышли на новый для себя уровень.

Что касается девушек, то меня никто не удивил. Все было более или менее прогнозируемо. Из отрицательного стоит отметить выступление Блашко после Нового года. Также не полностью реализовала свои возможности Юлия Журавок. Думал, что она сможет более раскрыться в этом сезоне, чего, к сожалению, не произошло.