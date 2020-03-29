Мартен Фуркад: Я всегда могу помочь своим товарищам по команде, но тренером быть не хочу

Французская легенда биатлона Мартен Фуркад рассказал, что собирается делать после завершения карьеры. Его слова цитирует Le Figaro:

- Хотели бы вы быть тренером?

- Нет, это не то, как я хотел бы выразить себя. Я ищу свой собственный новый путь к успеху. Роль тренера требует вложений, которые близки к спорту высокого уровня с точки зрения повседневного образа жизни.

Конечно, я всегда могу помочь своим товарищам по команде, но не хочу вмешиваться в отношения между тренером и спортсменом. Я очень уважаю французскую команду, чтобы импровизировать как тренер. Я сумею держать дистанцию.

- Что касается вашего завершения карьеры - вы действительно беспокоитесь об этом?

- Нет. Может быть, это придет позже. Я знаю, что буду скучать по адреналину, конкуренции, по этому уникальному образу жизни. Но сейчас я вижу не остановку, а новое начало.

Конечно, нелегко оставить двадцать лет своей жизни позади, но я действительно воодушевлен тем, что мне предстоит сделать и открыть.

Напомним, что ранее финка Кайса Макаряйнен посоветовала всем позаботиться о здоровье.