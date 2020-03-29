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Мартен Фуркад: Я всегда могу помочь своим товарищам по команде, но тренером быть не хочу
Планы легенды на будущее
Французская легенда биатлона Мартен Фуркад рассказал, что собирается делать после завершения карьеры. Его слова цитирует Le Figaro:
- Хотели бы вы быть тренером?
- Нет, это не то, как я хотел бы выразить себя. Я ищу свой собственный новый путь к успеху. Роль тренера требует вложений, которые близки к спорту высокого уровня с точки зрения повседневного образа жизни.
Конечно, я всегда могу помочь своим товарищам по команде, но не хочу вмешиваться в отношения между тренером и спортсменом. Я очень уважаю французскую команду, чтобы импровизировать как тренер. Я сумею держать дистанцию.
- Что касается вашего завершения карьеры - вы действительно беспокоитесь об этом?
- Нет. Может быть, это придет позже. Я знаю, что буду скучать по адреналину, конкуренции, по этому уникальному образу жизни. Но сейчас я вижу не остановку, а новое начало.
Конечно, нелегко оставить двадцать лет своей жизни позади, но я действительно воодушевлен тем, что мне предстоит сделать и открыть.
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