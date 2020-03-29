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Владимир Брынзак: Назначение Санитры главным тренером обеих команд возможно

Биатлон
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Владимир Брынзак: Назначение Санитры главным тренером обеих команд возможно
UA-Футбол
Новина українською

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью XSport сообщил, что возможность назначения старшего тренера мужской команды Юрая Санитры на пост главного тренера обеих команд возможно.

- Как считаете, справился со своей функцией Лесников. Имел ли он достаточный авторитет как лыжник, среди биатлонных специалистов?

- Я надеялся, что у нас будет командный стиль подготовки. Будут опытные тренеры Махлай и Лесников, подготовка будет правильной и плодотворной. Но когда такие специалисты собираются вместе, есть много центров управления, и это себя не оправдывает.

Нужно, чтобы было, как в мужской команде, где есть один старший тренер и помощники, которые доносят до спортсменов методику подготовки. Думаю, что именно в таком направлении нужно двигаться нашей женской сборной.

- Реально ли в следующем сезоне увидеть общую мужскую и женскую команду под руководством Юрая Санитры?

- Посмотрим, сейчас пока рано об этом говорить. Сезон был очень тяжелый. Нужно отдохнуть, собраться с мыслями, пережить все пандемии. Тогда уже будем садиться и обсуждать. С каждым спортсменом будем разговаривать, предлагать, а они уже будут сами выбирать, что посчитают нужным.

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В статье: Владимир Брынзак сборная Украины по биатлону Юрай Санитра
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