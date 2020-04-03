Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прима: Сезон очень здорово сложился
Украинец доволен своими результатами
Один из лучших украинских биатлонистов Артем Прима прокомментировал результаты прерванного сезона 2019/20. Слова биатлониста приводит UA:Чернігів.
"Сезон получился довольно неплохой, скажу даже очень здорово сложился. Были хорошие индивидуальные старты, попадания в топ-10, хорошие выступления на чемпионате Европы. Мужчинами заехали в тройку в эстафете на этапе Кубка мира. Это довольно хороший результат".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...