  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Прима: Сезон очень здорово сложился
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прима: Сезон очень здорово сложился

Биатлон
(1 голосов)

Украинец доволен своими результатами

Прима: Сезон очень здорово сложился
Новина українською

Один из лучших украинских биатлонистов Артем Прима прокомментировал результаты прерванного сезона 2019/20. Слова биатлониста приводит UA:Чернігів.

"Сезон получился довольно неплохой, скажу даже очень здорово сложился. Были хорошие индивидуальные старты, попадания в топ-10, хорошие выступления на чемпионате Европы. Мужчинами заехали в тройку в эстафете на этапе Кубка мира. Это довольно хороший результат".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Прима
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...