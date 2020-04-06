Джима на карантине тренируется в подъезде

Юлия Джима в условиях карантина работает над выносливостью ног прямо на лестничной клетке своего подъезда. Олимпийская чемпионка показала комплекс упражнений, которые доступны для каждого жителя многоэтажных домов.

Юлия Джима в сезоне 2019-2020 заняла 36-е место в общем зачете Кубка мира. На счету киевлянки серебро в индивидуальной гонке в Эстерсунде и бронза в эстафете на чемпионате мира в Антхольце.