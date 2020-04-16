Санитра – основной кандидат на должность тренера женской сборной Украины

Как сообщает "Суспільне Спорт" в Facebook, Юрай Санитра является основным кандидатом на пост главного тренера женской сборной Украины.

В случае назначения словак будет совмещать работу в двух командах. Ожидается, что под его руководством будут готовиться только те биатлонистки, у которых нет личного тренера. Сестры Семеренко, Юлия Джима и Анастасия Меркушина предсезонную подготовку будут проходить со своими специалистами.

План подготовки сборной Украины по биатлону к сезону 2020-2021 будет обнародован после тренерского совещания. На данный момент неизвестно, когда оно состоится.

С Юраем Санитрой мужская сборная Украины заняла седьмое место в Кубке наций, а Дмитрий Пидручный и Артем Прима попали в топ-25 общего зачета Кубка мира.