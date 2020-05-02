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Порыбачили: Артем Прима вместе с родными на рыбалке. Фото

Биатлон
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Украинский биатлонист отдыхает

Порыбачили: Артем Прима вместе с родными на рыбалке. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Артем Прима активно проводит межсезонье. Сегодня наш спортсмен вместе со своими родными сходил на рыбалку. Соответствующую фотографию он выложил на своей официальной странице в Instagram.

"Рыбалка"

Порыбачили: Артем Прима вместе с родными на рыбалке. Фото - изображение 1Порыбачили: Артем Прима вместе с родными на рыбалке. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Олег Верняев удивил болельщиков карантинным фото.

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В статье: Артем Прима
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