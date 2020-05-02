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Порыбачили: Артем Прима вместе с родными на рыбалке. Фото
Украинский биатлонист отдыхает
Украинский биатлонист Артем Прима активно проводит межсезонье. Сегодня наш спортсмен вместе со своими родными сходил на рыбалку. Соответствующую фотографию он выложил на своей официальной странице в Instagram.
"Рыбалка"
Напомним, что ранее Олег Верняев удивил болельщиков карантинным фото.
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