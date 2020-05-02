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Когда ты активно на массе: Олег Верняев поразил болельщиков карантинным фото
Украинец поднабрал
Украинский гимнаст, Олимпийский чемпион и чемпион мира Олег Верняев на своей официальной странице в Instagram разместил фото, на котором он показал всю массу, что ему удалось набрать за время карантина.
"С первым мая друзья мои. Как вам моя фигурка, пахнет сексуальностью?"
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