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Когда ты активно на массе: Олег Верняев поразил болельщиков карантинным фото

Другие виды
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Украинец поднабрал

Когда ты активно на массе: Олег Верняев поразил болельщиков карантинным фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, Олимпийский чемпион и чемпион мира Олег Верняев на своей официальной странице в Instagram разместил фото, на котором он показал всю массу, что ему удалось набрать за время карантина.

"С первым мая друзья мои. Как вам моя фигурка, пахнет сексуальностью?"

Когда ты активно на массе: Олег Верняев поразил болельщиков карантинным фото - изображение 1

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В статье: Олег Верняев карантин
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