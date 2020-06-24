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Чемпион Европы ушел из спорта из-за конфликта с руководством федерации

Биатлон
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Красимир Анев ушел из биатлона.

Чемпион Европы ушел из спорта из-за конфликта с руководством федерации
Новина українською

Лидер сборной Болгарии в 33 года завершил карьеру из-за разногласий с президентом Федерации биатлона Болгарии Екатериной Дафовски.

"Терпел 7 лет. У меня нет будущего с этим президентом федерации. Мне сказали, что либо я работаю с новыми тренерами, либо завершаю карьеру", - заявил Анев.

Анев выступал в Кубке мира с 2006 года. Свою лучшую гонку на элитном уровне болгарин пробежал в 2015 году, когда занял четвертое место в масс-старте на этапе в Оберхофе.

Анев ушел из биатлона в статусе 10-кратного призера чемпионатов Европы. В прошлом году в Раубичах Красимир в индивидуальной гонке завоевал свое единственное золото в карьере.

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В статье: биатлон
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