Сборная Украины продолжает тренировки на третьем сборе. Видео

Сборная Украины по биатлону под руководством главного тренера Юрая Санитры продолжает подготовку к сезону на третьем тренировочном сборе на базе Западного реабилитационно-спортивного центра НКСИУ.

Так, капитаны наших команд Дмитрий Пидручный и Елена Пидгрушна разместили на своих официальных страницах в Instagram соответствующие видео.

Дмитрий Пидручный:

"Тренировки. Третий сбор продолжается, а мы работаем."

Елена Пидгрушная:

"Трудовые будни."