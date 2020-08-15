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Сборная Украины продолжает тренировки на третьем сборе. Видео

Биатлон
(1 голосов)

Подготовка идет полным ходом

Сборная Украины продолжает тренировки на третьем сборе. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по биатлону под руководством главного тренера Юрая Санитры продолжает подготовку к сезону на третьем тренировочном сборе на базе Западного реабилитационно-спортивного центра НКСИУ.

Так, капитаны наших команд Дмитрий Пидручный и Елена Пидгрушна разместили на своих официальных страницах в Instagram соответствующие видео.

Дмитрий Пидручный:

"Тренировки. Третий сбор продолжается, а мы работаем."

Елена Пидгрушная:

"Трудовые будни."

Трудові будні))

Допис, поширений Olena Pidhrushna (@pidhrushna_biathlon)

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В статье: сборная Украины по биатлону Артем Прима Дмитрий Пидручный Елена Пидгрушна
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