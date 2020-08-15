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Сборная Украины продолжает тренировки на третьем сборе. Видео
Подготовка идет полным ходом
Сборная Украины по биатлону под руководством главного тренера Юрая Санитры продолжает подготовку к сезону на третьем тренировочном сборе на базе Западного реабилитационно-спортивного центра НКСИУ.
Так, капитаны наших команд Дмитрий Пидручный и Елена Пидгрушна разместили на своих официальных страницах в Instagram соответствующие видео.
Дмитрий Пидручный:
"Тренировки. Третий сбор продолжается, а мы работаем."
Елена Пидгрушная:
"Трудовые будни."
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