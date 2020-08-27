Санитра: Сборной Украины крайне важно уехать в октябре за границу на снег

Старший тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о дальнейших планах по поводу предсезонной подготовки.

"Уже сейчас понятно, что сезон будет очень специфическим, он будет отличаться от предыдущего. Нам сложно понять, что будет даже не за месяц, а за неделю, как будет развиваться ситуация. И поэтому сложно делать какие-то прогнозы по сборам или подготовке к ним. На данный момент мы провели уже три сбора в Сянках и точно продолжим здесь готовиться в сентябре.

Относительно октября пока не знаю – буду невероятно счастливым, если сможем выехать на сбор в Рамзау (Австрия), ведь надо на лыжах покататься, почувствовать снег. Если не позволят выехать, будем в дальнейшем импровизировать, готовиться в условиях, в которых позволяет пандемия. Именно осенняя подготовка очень важна, это та часть процесса, которая сильно влияет на весь сезон.

Все команды, которые могут, уже находятся на сборах в Австрии или других местах, поэтому для нас крайне важно уехать в октябре за границу на снег. Но еще раз повторюсь: уверен, что наша команда будет подготовлена ​​к стартам в начале сезона. Сейчас вопрос нашего выезда на зарубежный сбор решается на самом высоком уровне - этой проблемой занимается и федерация биатлона Украины, и Министерство молодежи и спорта", - сказал Санитра.