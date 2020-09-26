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Украинская биатлонистка Абрамова пропустит сезон 2020/2021

Биатлон
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Спортсменка ушла в декретный отпуск

Украинская биатлонистка Абрамова пропустит сезон 2020/2021
UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова пропустит весь сезон 2020/2021. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью XSport.

Причиной такого решения стал декретный отпуск спортсменки. Ольга сообщила, что после рождения ребенка она планирует вернуться к активным тренировкам и готовиться к Олимпиаде 2022.

Напомним, что ранее Яна Бондарь сообщила о завершении карьеры.

Отметим, что Виту Семеренко лишили серебряной медали Олимпийских игр 2014.

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В статье: Ольга Абрамова
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