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Украинская биатлонистка Абрамова пропустит сезон 2020/2021
Спортсменка ушла в декретный отпуск
Украинская биатлонистка Ольга Абрамова пропустит весь сезон 2020/2021. Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак в интервью XSport.
Причиной такого решения стал декретный отпуск спортсменки. Ольга сообщила, что после рождения ребенка она планирует вернуться к активным тренировкам и готовиться к Олимпиаде 2022.
Напомним, что ранее Яна Бондарь
Отметим, что Виту Семеренко
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