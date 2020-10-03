Шведка Нильсен: Я придерживаюсь плана моих тренеров, но понимаю, что легко точно не будет

Шведская биатлонистка, а в прошлом титулованная лыжница Стена Нильсен прокомментировала успехи в стрельбе и рассказала как ей даются тренировки в новом для себя виде спорта. Ее слова цитирует Спорт-Экспресс:

- Скучаете хоть по чему-то в лыжных гонках? Все-таки вы провели там звездную карьеру.

- Мне не хватает тусовок со старыми друзьями, это правда. Но мы же все равно продолжаем видеться на некоторых собраниях. В остальном, я бы не сказала, что тренировки в лыжах и в биатлоне так уж сильно отличаются.

Я по-прежнему ежедневно работаю над тем, чтобы стать быстрее на лыжне, здесь все похоже с тем, что было раньше. Разница только в том, что параллельно мне нужно еще тренировать стрельбу.

- Какие у вас сейчас достижения в стрельбе? Что дается легче - лежка или стойка?

- Каждый день по-разному. В целом, я даже не знаю, чего от себя ждать. Я придерживаюсь плана моих тренеров, но понимаю, что легко точно не будет. И наверное мой процент попаданий в гонках будет отличаться от процента на тренировках.

Первый сезон в биатлоне для меня - это как "учебный" год. Прекрасно понимаю, что для настоящих результатов потребуется время.