Сергей Семенов: Свадьба намечается на лето 2022 года

Украинский биатлонист Сергей Семенов прокомментировал разговоры о свадьбе и рассказал, когда планирует жениться. Его слова цитирует Sport.ua:

- У тебя намечается свадьба с швейцаркой Аитой Гаспарин?

- Намечается пока на лето 2022 года.

- Она очень хорошо прибавила в прошлом сезоне. На чемпионате мира показывала высокие результаты.

- Очень хорошо прибавила. Я надеюсь, что она и дальше будет так классно выступать.

У нее сейчас очень хорошие отношения с тренером. Тесно работают, она очень довольна сотрудничеством. Идет хороший прогресс, надеюсь, и я ей немного помогаю, - сказал он.