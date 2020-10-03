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Сергей Семенов: Свадьба намечается на лето 2022 года

Биатлон
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Хорошие планы на будущее

Сергей Семенов: Свадьба намечается на лето 2022 года
UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Сергей Семенов прокомментировал разговоры о свадьбе и рассказал, когда планирует жениться. Его слова цитирует Sport.ua:

- У тебя намечается свадьба с швейцаркой Аитой Гаспарин?

- Намечается пока на лето 2022 года.

- Она очень хорошо прибавила в прошлом сезоне. На чемпионате мира показывала высокие результаты.

- Очень хорошо прибавила. Я надеюсь, что она и дальше будет так классно выступать.

У нее сейчас очень хорошие отношения с тренером. Тесно работают, она очень довольна сотрудничеством. Идет хороший прогресс, надеюсь, и я ей немного помогаю, - сказал он.

Напомним, что ранее в МБК "Николаев" была зафиксирована вспышка коронавируса.

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В статье: Сергей Семенов
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