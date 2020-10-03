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Сергей Семенов: Свадьба намечается на лето 2022 года
Хорошие планы на будущее
Украинский биатлонист Сергей Семенов прокомментировал разговоры о свадьбе и рассказал, когда планирует жениться. Его слова цитирует Sport.ua:
- У тебя намечается свадьба с швейцаркой Аитой Гаспарин?
- Намечается пока на лето 2022 года.
- Она очень хорошо прибавила в прошлом сезоне. На чемпионате мира показывала высокие результаты.
- Очень хорошо прибавила. Я надеюсь, что она и дальше будет так классно выступать.
У нее сейчас очень хорошие отношения с тренером. Тесно работают, она очень довольна сотрудничеством. Идет хороший прогресс, надеюсь, и я ей немного помогаю, - сказал он.
Напомним, что ранее в МБК "Николаев" была