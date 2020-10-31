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Йоханес Бё наконец получил свой Глобус. Фото
Норвежец доволен
Лучший биатлонист мира Йоханнес Бё получил Большой хрустальный глобус. Соответствующее фото он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
"Я скучал по тебе. Хрустальный глобус наконец дома. Спокойной ночи от уставшего отца"
Напомним, что по окончании прошлого сезона IBU по ошибке отправили трофей в французу Мартену Фуркаду, который стал вторым в общем зачете.
Отметим, что ранее Фуркад
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