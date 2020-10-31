Йоханес Бё наконец получил свой Глобус. Фото

Лучший биатлонист мира Йоханнес Бё получил Большой хрустальный глобус. Соответствующее фото он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Я скучал по тебе. Хрустальный глобус наконец дома. Спокойной ночи от уставшего отца"

Напомним, что по окончании прошлого сезона IBU по ошибке отправили трофей в французу Мартену Фуркаду, который стал вторым в общем зачете.