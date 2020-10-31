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Йоханес Бё наконец получил свой Глобус. Фото

Биатлон
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Норвежец доволен

Йоханес Бё наконец получил свой Глобус. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Лучший биатлонист мира Йоханнес Бё получил Большой хрустальный глобус. Соответствующее фото он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Я скучал по тебе. Хрустальный глобус наконец дома. Спокойной ночи от уставшего отца"

Йоханес Бё наконец получил свой Глобус. Фото - изображение 1

Напомним, что по окончании прошлого сезона IBU по ошибке отправили трофей в французу Мартену Фуркаду, который стал вторым в общем зачете.

Отметим, что ранее Фуркад рассказал о решении завершить карьеру.

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В статье: Йоханнес Бе
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