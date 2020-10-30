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Фуркад: Я удивлялся, почему Свендсен не завершает карьеру

Биатлон
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Мартен рассказал о своем опыте

Фуркад: Я удивлялся, почему Свендсен не завершает карьеру
Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад признался, что в последние годы карьеры Эмиля Хегле Свендсена не понимал, почему тот продолжает соревноваться.

"Я удивлялся, что он не завершает карьеру. Он больше не поднимался регулярно на подиум, и я не видел, чтобы он проявлял интерес к тому, чтобы бывать там.

Я понял Эмиля, когда выступал на домашнем этапе во Франции в прошлом году. Я не мог тогда бороться за подиум в каждой гонке, но гордился зрительским интересом, который мы привлекли к соревнованиям в Анси. Я был горд за товарищей по команде, которые могли сражаться за самые высокие места. Я радовался и другим вещам в этом спорте, а не только победам", — приводит слова Фуркада NRK.

Свендсен ушёл из биатлона после Олимпиады-2018, где завоевал два серебра в эстафетах и бронзу в масс-старте. Перед этим норвежец не побеждал на этапах Кубка мира с декабря 2014 года.

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В статье: Мартен Фуркад
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