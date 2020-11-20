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IBU будет отстранять всех членов команды в случае положительного теста на COVID-19
Сезон обещает быть веселым
Международный союз биатлонистов прояснил правила изоляции биатлонистов в случае обнаружения у них коронавируса.
"В случае выявления положительного результата в силу вступают не только правила IBU по COVID-19, в этой ситуации куда важнее позиция национальных органов здравоохранения.
От их правил и процедур зависит, кто из людей, контактировавших с зараженным, должен находиться на карантине и как долго.
Вполне вероятно, что положительный случай может означать карантин для всех членов команды, в которой он был выявлен. Строгость этого карантина зависит от национальных правил", - говорится в заявлении IBU.
Новый сезон в Кубке мира начнется 28 ноября на этапе в Контиолахти.
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