IBU будет отстранять всех членов команды в случае положительного теста на COVID-19

Международный союз биатлонистов прояснил правила изоляции биатлонистов в случае обнаружения у них коронавируса.

"В случае выявления положительного результата в силу вступают не только правила IBU по COVID-19, в этой ситуации куда важнее позиция национальных органов здравоохранения.

От их правил и процедур зависит, кто из людей, контактировавших с зараженным, должен находиться на карантине и как долго.

Вполне вероятно, что положительный случай может означать карантин для всех членов команды, в которой он был выявлен. Строгость этого карантина зависит от национальных правил", - говорится в заявлении IBU.

Новый сезон в Кубке мира начнется 28 ноября на этапе в Контиолахти.