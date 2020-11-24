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Биатлон возвращается. Где смотреть гонки Кубка мира в Контиолахти?

Биатлон
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Коронавирус биатлону не помеха

Биатлон возвращается. Где смотреть гонки Кубка мира в Контиолахти?
UA-Футбол
Новина українською

Сезон 2020-2021 в Кубке мира по биатлону стартует 28 ноября в финском Контиолахти – в субботу лучшие стреляющие лыжники современности пробегут индивидуальные гонки.

В Украине в прямом эфире гонки Кубка мира покажет телеканал UA: Перший. Мужчины выйдут на старт 20-километровой гонки с четырьмя стрельбами в 12:00 по киевскому времени, а женская гонка аналогичного формата на 15 километров начнется в 15:20.

За противостоянием элитных биатлонистов также можно следить на официальном сайте Международного союза биатлонистов.

UA-Футбол в новом сезоне проведет текстовую трансляцию каждой гонки Кубка мира.

А актуальные новости из мира биатлона всегда доступны в соответствующем разделе сайта.

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В статье: биатлон Кубок мира по биатлону 2020-2021
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