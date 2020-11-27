Брынзак рассказал, что будет с командой Украины в случае обнаружения коронавируса

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился своим мнением о медицинском протоколе IBU накануне старта нового сезона в Кубке мира.

"Спортсмены с позитивными результатами не поедут на этап Кубка мира. В любой команде такое может случиться. Один случай – и, скорее всего, вся команда не допускается к соревнованиям. Каждый день сидим как на иголках.

Все зависит от того, контактировал ли человек с командой. Если заражение внутри круга спортсменов, то их сразу не допускают к соревнованиям", - сказал Брынзак.

На данный момент известно о положительных тестах на коронавирус в командах России, Словакии, Румынии, Молдовы, Италии и Польши.

Первые гонки Кубка мира 2020-2021 пройдут в субботу, 28 ноября.