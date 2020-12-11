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Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира

Биатлон
(1 голосов)

Норвежец не сбавляет оборотов

Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира
Новина українською

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира после спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). В этой гонке Бё-младший впервые в сезоне-2020/2021 не сумел подняться на пьедестал. В активе Йоханнеса 253 очка. Второе место по-прежнему занимает швед Себастиан Самуэльссон (215). На третье место поднялся норвежец Стурла Холм Легрейд (177).

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 253.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 215.
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 177

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В статье: Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону 2020-2021
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