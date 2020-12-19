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Тирил Екхоф: План на преследование - трезвый взгляд и спокойствие
Комментарий норвежки
Норвежская биатлонистка Тирилл Екхоф после победы в спринте на четвертом этапа Кубка мира 2020/2021 в Хохфильцене (Австрия) рассказала о своих впечатлениях от гонки.
"Не уверена, было ли такое раньше, но я с таким точно не встречалась. Думаю, сегодня (вчера - прим.) впервые на пьедестале Кубка мира три норвежки. Это очень здорово! Особенно после такого же достижения наших ребят!
Сегодняшнюю (вчерашнюю - прим.) гонку я провела по плану Стурлы. Как и он, я со старта включила максимальную скорость и пыталась держать такой темп до самого финиша. На огневых много не думала, закрывала по одной мишени за раз. Очень довольна результатом! Сегодня (вчера - прим.) особенно!
В Контиолахти я победила в преследовании, но на прошлой неделе выступила в персьюте ужасно. План на завтра (сегодня - прим.) - трезвый взгляд и покой. Нужно ровно пройти гонку и атаковать в нужный момент" - сказала она.
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