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Тищенко выиграл гонку преследования на чемпионате Украины
Дубль биатлониста из Чернигова
Артем Тищенко стартовал в преследовании первым, а окончательно сбежать от конкурентов ему удалось после стрельбы стоя. Итоговое преимущество Тищенко над ближайшим преследователем составило почти целую минуту.
Победа в преследовании стала для Тищенко идеальным подарком на 27-й день рождения.
Автором главного прорыва пасьюта стал Руслан Бригадир, который с шестого места сумел добраться до бронзовой медали.
Чемпионат Украины. Мужчины. Результаты гонки преследования:
1. Артем Тищенко 37:43,0
2. Тарас Лесюк +57,0
3. Руслан Бригадир +1:56,0
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