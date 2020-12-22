Тищенко выиграл гонку преследования на чемпионате Украины

Артем Тищенко стартовал в преследовании первым, а окончательно сбежать от конкурентов ему удалось после стрельбы стоя. Итоговое преимущество Тищенко над ближайшим преследователем составило почти целую минуту.

Победа в преследовании стала для Тищенко идеальным подарком на 27-й день рождения.

Автором главного прорыва пасьюта стал Руслан Бригадир, который с шестого места сумел добраться до бронзовой медали.

Чемпионат Украины. Мужчины. Результаты гонки преследования:

1. Артем Тищенко 37:43,0

2. Тарас Лесюк +57,0

3. Руслан Бригадир +1:56,0