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Тищенко выиграл гонку преследования на чемпионате Украины

Биатлон
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Дубль биатлониста из Чернигова

Тищенко выиграл гонку преследования на чемпионате Украины
Новина українською

Артем Тищенко стартовал в преследовании первым, а окончательно сбежать от конкурентов ему удалось после стрельбы стоя. Итоговое преимущество Тищенко над ближайшим преследователем составило почти целую минуту.

Победа в преследовании стала для Тищенко идеальным подарком на 27-й день рождения.

Автором главного прорыва пасьюта стал Руслан Бригадир, который с шестого места сумел добраться до бронзовой медали.

Чемпионат Украины. Мужчины. Результаты гонки преследования:

1. Артем Тищенко 37:43,0

2. Тарас Лесюк +57,0

3. Руслан Бригадир +1:56,0

Ранее UA-Футбол сообщал, что у женщин спринт на чемпионате Украины в Буковеле выиграла Ирина Петренко.

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В статье: биатлон Артем Тищенко
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