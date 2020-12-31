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Брынзак: Я рад, что чемпионат Украины прошел впервые в Буковеле
Глава Федерации готов и дальше развивать Буковель
Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал о биатлонном стадионе в Буковеле, на котором состоялся чемпионат Украины-2020.
"Я рад, что чемпионат Украины прошел впервые в Буковеле, на моей родной земле. Я мечтал об этом. Я верю, что мы закончим строительство. У меня все время были сомнения, но все местные службы справились. Мы первую очередь, спортивную, построили.
Надеюсь, что в марте мы продолжим эту традицию. Снова соберемся на чемпионат Украины. Надеюсь, будет еще больше сделано, смогут болельщики присутствовать. Будем развивать Буковель не только как туристическую мекку, а как и спортивную", - сказал Брынзак.
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