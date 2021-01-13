Тищенко первым среди украинцев стартует в спринте Оберхофа

Шестой этап Кубка мира в Оберхофе стартует сегодня в 15:30 по киевскому времени спринтерской гонкой у мужчин.

Украина выставила на гонку пятерых биатлонистов, а первым на трассу под №14 выйдет Артем Тищенко. Следом стартуют Дмитрий Пидручный (№33), Антон Дудченко (№45), Артем Прима (№65) и Руслан Ткаленко (№92).

Лидер Кубка мира Йоханнес Бё получил 58-й стартовый номер, а рекордсмен сезона по количеству побед Стурла Легрейд побежит гонку под №22.

Полный старт-лист спринта в Оберхофе

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