Джима поднялась на второе место в зачете индивидуальных гонок

Накануне Юлия Джима на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце заняла второе место в индивидуальной гонке и добыла свою седьмую личную медаль на элитном уровне.

Благодаря этому успеху Джима в зачете индивидуальных гонок прогрессировала на второе место, отставая на 18 очков от действующей чемпионки мира в этой дисциплине Доротеи Вирер.

Топ-5 зачета индивидуальных гонок (после двух гонок из трех):

1. Доротея Вирер (Италия) – 103

2. Юлия Джима (Украина) – 85

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 80

4. Дениз Херрманн (Германия) – 67

5. Динара Алимбекова (Беларусь) – 68

Последняя в сезоне индивидуальная гонка состоится 16 февраля на чемпионате мира в Поклюке.