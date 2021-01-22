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Джима поднялась на второе место в зачете индивидуальных гонок

Биатлон
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У Юлии появился шанс побороться за малый хрустальный глобус

Джима поднялась на второе место в зачете индивидуальных гонок
Новина українською

Накануне Юлия Джима на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце заняла второе место в индивидуальной гонке и добыла свою седьмую личную медаль на элитном уровне.

Благодаря этому успеху Джима в зачете индивидуальных гонок прогрессировала на второе место, отставая на 18 очков от действующей чемпионки мира в этой дисциплине Доротеи Вирер.

Топ-5 зачета индивидуальных гонок (после двух гонок из трех):

1. Доротея Вирер (Италия) – 103

2. Юлия Джима (Украина) – 85

3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 80

4. Дениз Херрманн (Германия) – 67

5. Динара Алимбекова (Беларусь) – 68

Последняя в сезоне индивидуальная гонка состоится 16 февраля на чемпионате мира в Поклюке.

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В статье: Юлия Джима Кубок мира по биатлону 2020-2021
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