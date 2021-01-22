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Джима поднялась на второе место в зачете индивидуальных гонок
У Юлии появился шанс побороться за малый хрустальный глобус
Накануне Юлия Джима на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце заняла второе место в индивидуальной гонке и добыла свою седьмую личную медаль на элитном уровне.
Благодаря этому успеху Джима в зачете индивидуальных гонок прогрессировала на второе место, отставая на 18 очков от действующей чемпионки мира в этой дисциплине Доротеи Вирер.
Топ-5 зачета индивидуальных гонок (после двух гонок из трех):
1. Доротея Вирер (Италия) – 103
2. Юлия Джима (Украина) – 85
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – 80
4. Дениз Херрманн (Германия) – 67
5. Динара Алимбекова (Беларусь) – 68
Последняя в сезоне индивидуальная гонка состоится 16 февраля на чемпионате мира в Поклюке.
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